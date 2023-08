Koniec łamania szpilek na Starym Rynku w Poznaniu?

Koniec prac remontowych na Starym Rynku w Poznaniu zbliża się wielkimi krokami. Wstępnie zapowiadano, że prace potrwają do wakacji 2023 roku, w ostatnich miesiącach stało się jasne, że termin nie zostanie dotrzymany. Teraz Jędrzej Solarski - wiceprezydent miasta zapowiedział, że ostatecznie prace zakończą się w drugiej połowie listopada. To oznacza, że do końca roku powinny nastąpić wszystkie odbiory techniczne.

Stara i nowa kostka

Pojawiły się także plotki, że miasto zamierza sprzedać za granicę kostkę brukową, która nie zostanie wykorzystana do remontu Starego Rynku. To jednak nieprawda. Miasto nie ma takich planów. Cały materiał stanowi zabytek, ponieważ Stary Rynek jest pomnikiem historii. Najlepszej jakości materiał jest zmagazynowany tymczasowo na terenie Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Pułaskiego, a pozostały trafił do magazynu przy ul. Energetycznej. Nie podjęto decyzji, co się z nim stanie, ale możliwe, że zostanie wykorzystany przy innych remontach w Poznaniu.

