Koniec Poznańskiej Złotej Karty. Ważna zmiana dla kilkudziesięciu tysięcy seniorów w mieście!

Ok Poznań zastąpi kartę seniora

Ok Poznań zastąpi kartę seniora

Poznańska Złota Karta została utworzona w 2018 roku. Uprawniała ona do zniżki oraz ulgi w opłatach w miejskich obiektach sportowych, oświatowych i kulturalnych prowadzonych przez miasto oraz u prywatnych partnerów programu. Zniżki te staną się częścią karty Ok Poznań i wciąż będą dostępne tylko dla osób powyżej 60. roku życia.

W Poznaniu powstanie grzebowisko dla zwierząt. Nie będzie to klasyczny cmentarz

- Poznańska Złota Karta będzie ważna jeszcze przez rok. Po tym czasie będzie działać tylko karta Ok Poznań - poinformowała podczas sesji rady miasta Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Seniorzy zostaną poinformowani o zmianie

- Wydaliśmy ponad 37 tys. kart seniora i podczas ich wyrabiania seniorzy podali na swoje telefony kontaktowe oraz adresy e-mail i tak spróbujemy do nich dotrzeć z informacją o zmianach. Pomoże nam w tym także Centrum inicjatyw Senioralnych, Domy Pomocy Społecznej i kluby seniora. Będziemy o tym informowali także podczas Targów Senioralnych

Wydawana będzie także fizyczna wersja karty Ok Poznań dla seniorów z dopiskiem "60 plus". Będzie ona ważna bezterminowo i wydawana bezpłatnie. Seniorzy będą mieli prawo korzystać także pozostałych zniżek oferowanych w programie Ok Poznań.

Zobacz też: Czy jedzenie w szpitalach jest zdrowe? Kontrole sanepidu wykazały wiele nieprawidłowości