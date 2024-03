Wybory 2024. Dali prezydentowi Poznania "Ludwika" do umycia betonu. "Pokazaliśmy głębię absurdów i memiczności rządzących Poznaniem"

Dali prezydentowo Poznania "Ludwika"

W minioną niedzielę, 24 marca, przed budynkiem Urzędu Miasta Poznania odbył się nietypowy happening. Społeczny Poznań, grupa aktywistów i kandydatów do lokalnego samorządu, postanowiła zwrócić uwagę na nietypowe metody czyszczenia Starego Rynku. Według doniesień Radia Poznań, pracownicy firmy Tormel mieli używać do tego celu płynu do mycia naczyń marki Ludwik. W reakcji na te doniesienia, Społeczny Poznań zorganizował akcję, podczas której zawieźli na miejsce zestaw płynów do mycia naczyń, symbolizując przez to swój protest.

- W ten sposób pokazaliśmy głębię absurdów i memiczności rządzących Poznaniem - mówił współinicjator akcji Adam Jura-Czarnecki startujący do poznańskiej rady miasta z Łazarza.

