Koniec z handlem w niedziele: supermarkety nie będą już placówkami pocztowymi. W Poznaniu działać będzie tylko jeden dyskont

Wygląda na to, że tak - Aldi, Auchan, Biedronka, Carrefour, Lidl, Netto, Kaufland i Żabka zapowiedziały, że będą stosować się do obowiązujących przepisów.

Obchodzenie zakazu handlu w niedziele rozpoczęła Żabka, krótko po wprowadzeniu ustawy w 2018 roku. W ostatnim roku zakaz stawał się coraz bardziej fikcyjny, bo do grona „placówek pocztowych” dołączały coraz to większe sieci spożywcze. W lipcu zeszłego roku sklepy w niedziele otworzyła Biedronka, we wrześniu Lidl, Kaufland i Netto, a jesienią Carrefour i Auchan.