Kontrole drogowe odwołane z powodu koronawirusa? To fake! Policjanci nadal sprawdzają prędkość i trzeźwość

Zmiany na A2 spowodowane koronawirusem - jakie?

Od środy, 11 marca automaty na bramkach na autostradzie A2 od Świecka do Poznania (węzeł Gołuski) same wydają bilety na przejazd autostradą A2. Kierowcy nie muszą już dotykać przycisków. Ma to zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.