Koronawirus na świecie: Opera i balet online, czyli Opera Wiedeńska codziennie w twoim domu!

zobacz galerię (3 zdjęcia) W związku z zaistniałą sytuacją, Opera Wiedeńska postanowiła podzielić się swoimi archiwami. Codziennie, w dniach od 15 marca do 2 kwietnia, za pośrednictwem specjalnej strony internetowej można oglądać transmisje nagrań z wcześniejszych występów operowych i baletowych. Co ciekawe, streaming wydarzeń będzie pokrywać się czasowo z odwołanym repertuarem. Wiener Staatsoper zobacz galerię (3 zdjęcia)

Nie ma wątpliwości, że Opera Wiedeńska jest jedną z najlepszych scen operowych na świecie. Na czas zagrożenia koronawirusem, jej działalność przeniosła się do sieci – „Wiener Staatsoper Live At Home” to projekt, w ramach którego możemy codziennie oglądać online balet i operę na najwyższym poziomie.