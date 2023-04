Kosmiczne ceny owoców i warzyw. Ile kosztują na targowiskach w Poznaniu w pierwszym tygodniu kwietnia?

Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Poznaniu

- Kupuję na na rynkach w Poznaniu od wielu lat. Bardzo odczuwam wzrost cen, jaki nastąpił podczas ostatniego roku. Kiedy widzę paprykę lub pomidory, które kosztują ponad 20 złotych, to jestem przerażona

Kilogram winogron kosztuje od 18 do 25 zł. Najdrożej wychodzą truskawki, których kilogram kosztuje 30 zł. Za kilogram gruszek zapłacimy 10 zł. Pudełko malin to koszt 13,50 zł, a porcja borówek w zależności od wielkości wynosi od 12 do 25 zł.