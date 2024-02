Krzysztof Stanowski układa program kandydatom na prezydenta Poznania. "Wygra ten, który powie, że nie będzie niczego remontować"

7 lutego w jednym z odcinków "Kanału Zero" rozpoczęto rozmowę na temat zbliżających się wyborów samorządowych. Jan Lorenc wspomniał m.in. o kandydacie na urząd prezydenta Krakowa, który obiecał budowę metra. Choć mogłoby się wydawać, że właśnie obietnice budowy czy rozbudowy różnych inwestycji są na wagę złota, to jednak nie zawsze.

- Myślę, że są takie miasta, jak na przykład Poznań, gdzie wygra kandydat, który powie, że nie będzie niczego remontować, że on nie wyremontuje przez wszystkie te lata niczego. Poznań ma chyba dosyć remontów. To co zrobiono tam ze Starym Rynkiem, to jest nieprawdopodobne – powiedział Krzysztof Stanowski.