Które kina, teatry i inne instytucje kultury w Poznaniu będą otwarte od 6 czerwca? Sprawdzamy!

Od soboty 6 czerwca kina, teatry, filharmonie, opery, a także domy kultury i cyrki mogą wznowić działalność (w przeciwieństwie do dyskotek i klubów tanecznych), spełniając m.in. dwa warunki: widownia może być zapełniona maksymalnie na 50 proc., a osoby na niej przebywające muszą mieć założone maseczki. Jednak – jak podkreślił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński – nie jest to obowiązek, a jedynie możliwość.

HELIOS POZNAŃ

Adres: ul. Pleszewska 1, 61-136 Poznań

WWW: https://www.helios.pl/50,Poznan/StronaGlowna/

Czy kino będzie działać od 6 czerwca? NIE. Termin otwarcia tego kina nie jest jeszcze znany. – (…) Zdecydowaliśmy, że otworzymy nasze multipleksy w późniejszym terminie. O dacie otwarcia poinformujemy na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych – informują przedstawiciele kina.

KINO RIALTO

Adres: ul. Dąbrowskiego 38, 60-842 Poznań

WWW: https://www.kinorialto.poznan.pl/

Czy kino będzie działać od 6 czerwca? NIE. – Kino Rialto na razie jeszcze będzie zamknięte, planujemy się otworzyć w drugiej połowie czerwca, terminu jednak jeszcze nie znamy – informują przedstawiciele kina.

KINO MUZA

Adres: ul. Święty Marcin 30, 61-805 Poznań

WWW: http://www.kinomuza.pl/

Czy kino będzie działać od 6 czerwca? TAK. Choć to jeszcze nieoficjalna informacja, to wiele wskazuje na to, że kino otworzy się już 6 czerwca. – Już naprawdę za chwilę, za momencik podzielimy się z wami informacjami o powrocie Kina Muza do pracy – informują przedstawiciele kina.