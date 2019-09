Ktoś uszkodził samochód na ul. Rylejewa. Właściciel szuka sprawcy

We wtorek rano, 10 września, pan Adam zostawił samochód na wyznaczonym miejscu parkingowym przy ulicy Rylejewa obok budynku Poczty Polskiej. Nasz Czytelnik udał się do lekarza.

- Między godziną 7.30 a 9.00 moje auto zostało doszczętnie zniszczone przez nieznanego sprawcę. Uciekł on z miejsca zdarzenia. Wezwałem oczywiście policję i po dwóch godzinach czekania, spisaniu notatki, usłyszałem że sprawa pewnie i tak zostanie umorzona z powodu braku świadków. Najgorsze jest to, że sprawca pewnie nie poniesie żadnych konsekwencji, bo może wcale nie zostać złapany, a wydaje mi się że nie powinno ujść mu to płazem - tłumaczy pan Adam.

- Stałem prawidłowo zaparkowany na parkingu przy poczcie. Po drugiej stronie jest droga dla dostawców do Castoramy - dodaje.