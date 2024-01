Kuba, choć umarł żyje w siedmiu osobach. Dlatego warto zostać dawcą narządów

Kuba umarł, ale jego serce wciąż żyje

Pięć lat mija, odkąd go nie ma. Był fenomenalnym człowiekiem. Wiecznie spóźniony, z rozwichrzonym rudym lokiem. Skarbnica wiedzy politycznej. Wielki fan Unii Europejskiej. Najpierw ukończyliśmy razem Zespół Szkół Handlowych przy ulicy Śniadeckich, który zresztą znajduje się nieopodal redakcji Głosu Wielkopolskiego. Nasze losy były skrzyżowane, odkąd pierwszy raz zasiedliśmy w ławkach technikum ekonomicznego i odkąd pierwszy raz powiedzieliśmy sobie: zostaniemy dziennikarzami. Razem zdawaliśmy maturę, razem składaliśmy dokumenty na studia zaoczne (on zresztą na te spotkanie przyszedł spóźniony, na co bardzo się pogniewałam).

To właśnie w szkole, w 2013 roku oboje podpisaliśmy podczas akcji prowadzonej przez Drużynę Szpiku deklarację dawcy. Potem, choć na studia dziennikarskie na UAM poszliśmy razem, to on ich nie skończył. Na drugim roku zawalił jakiś przedmiot, a że z natury był lekkoduchem, to zostawił tę sprawę niezałatwioną, pracując w jednej z największych firm w Poznaniu. Oczywiście, na słuchawkach, na infolinii. Zawsze blisko było mu do słuchawek, miał dużo do powiedzenia, ale nie wszystko zdążył powiedzieć. Chciał być radiowcem. Dziś jestem pewna, że gdyby nie okropny wypadek w 2019 roku, to na pewno realizowałby marzenia, wróciłby na studia. Kto wie, może nasze drogi zawodowe by się ponownie połączyły?