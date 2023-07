Strzelanina w Poznaniu. Koniec zbiórki dla narzeczonej Konrada. W ciągu dwóch dni zebrano 50 tys. zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

Kontrowersje wzbudziła sama zbiórka pieniędzy dla Julii. Pojawiły się też pytania, na które organizacja Ladies of Liberty Alliance Poland postanowiła odpowiedzieć.

– Zbiórka odbiła się szerokim echem, czego mogłyśmy się spodziewać, zważając na to, co z tragedią zrobiły media i niektórzy użytkownicy social mediów. W związku z tym chciałam rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, aby być wobec Was – darczyńców – jak najbardziej transparentna. Bezmyślnym, obrzydliwym hejterom nie jestem nic winna