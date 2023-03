Kultowe zające przykicały do Starego Browaru. W tym roku są dwa nowe kolory, ale tylko stacjonarnie i drożej Anna Michalska

To już 15. edycja wielkanocnej akcji przygotowywanej przez Stary Browar. Tym razem do grona zajęcy dołączyły dwa nowe osobniki w jaskrawych kolorach: "fluo magenta" i "fluo orange". Miłośnicy zajączków są nimi zachwyceni! Z mniejszym entuzjazmem przyjęto spory wzrost cen i powrót do sprzedaży stacjonarnej.