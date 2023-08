"Łapa" interwencyjnie odebrała dwa psy. Sprawą zajęła się policja

- piszą członkowie "Łapy". Ostatecznie decyzją wolontariuszy było odebranie interwencyjne zwierząt i zawiezienie ich do weterynarza w celu przebadania ogólnego - z naciskiem na obdukcję, ponieważ, jak wyjaśnia "Łapa" świadek - zgłaszający zeznał, że maltretowanie psów polegało na przywiązaniu jednego z nich przez dzieci właścicielki do rowerka, ciągnięcie za nim, a następnie trzykrotne skocznie na biedną umęczoną suczkę.

- Gdy świadek stanowczo zwrócił uwagę rodzicom dziecka, Ci stwierdzili, że to zabawa. Po dotarciu do weterynarza, otworzeniu transportera, okazało się że w odchodach jednego z piesków widać resztki gumowego balona, a u drugiego, jakieś plastikowe elementy. Czy takie męczarnie powinien przechodzić ten pies? Czy warunki, które udało nam się uwiecznić na zdjęciach, są godne dla naszych najlepszych przyjaciół? My nie winimy tych dzieci, winimy rodziców, opiekunów, bo to od nich te dzieci się uczą i szkoda tylko, że nie ma empatii