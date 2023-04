Lekarz nie będzie mógł wystawić e-recepty na niektóre leki. Zmiany także w teleporadach

- Do jednej z procedowanych w parlamencie ustaw w trybie ekstraordynaryjnym dodamy przepisy, które wyeliminują nieprawidłowości

Ograniczenie nadużyć to cel zmian wprowadzanych przez Ministerstwo Zdrowia w teleporadach. W ten sposób resort chce zlikwidować masowe wystawianie recept i zwolnień lekarskich przez internet.

W związku z tym mają zostać wprowadzone ograniczenia w zakresie przepisywania niektórych leków na e-receptę. Wśród nich znalazły się przede wszystkim produkty uzależniające, m.in. opioidy i leki narkotyczne.

To jednak nie wszystko. Według nowych zasad lekarze będą musieli poświęcić więcej czasu pacjentowi i przeprowadzić dokładny wywiad jeszcze przed wystawieniem recepty. Chodzi o to, by nie przepisywać tych leków bez dokładnego rozpoznania stanu zdrowia pacjenta.

