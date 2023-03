Lekarze z Poznania wszczepili endoprotezę wydrukowaną w 3D. Implant "szyty na miarę" to przełom

– I to się udało. Pacjentka przez ostatni rok praktycznie nie była w stanie zrobić jednego kroku. A w tej chwili normalnie chodzi – dodaje.

– Pacjentka była obciążona wieloma chorobami, przez wiele lat funkcjonowała z obluzowaną endoprotezą. Z tego powodu doszło do wielkiej destrukcji i ogromnej dziury w miednicy. W związku z tym został wydrukowany implant, który sprawił, że pacjentka w ogóle mogła stanąć – mówi prof. dr hab. n. med. Jacek Kaczmarczyk, ortopeda.

– To jest bardzo trudne techniczne, ponieważ zarówno deformacja, jak i implant są bardzo nietypowe. Ponadto zabieg jest bardzo ryzykowny, ponieważ im większy implant, tym większe ryzyko infekcji. Operacja jest trudna, zarówno dla pacjenta, jak i dla nas, ale jesteśmy przygotowani – mówi ortopeda.

Jak przyznaje profesor, taka operacja nie należy do najłatwiejszych.

Endoprotezy wykonywane w technologii 3D na ten moment wszczepiane są tylko wąskiej grupie pacjentów. Co więcej, mimo że implanty są finansowane przez NFZ, to ich ceny wahają się od 80 do nawet 200 tys. złotych.

– W dużych ubytkach nie da się założyć typowego implantu. W takich sytuacjach musi być on wykonywany specjalnie dla tego danego chorego. To wymaga bardzo dokładnej specyfikacji jeszcze przed jego wykonaniem, poprzez tomografię komputerową, rezonans magnetyczny i dopiero po tych badaniach drukuje się implant – tłumaczy prof. Kaczmarczyk.