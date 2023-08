Lider Agrounii porzuci prorosyjskość i będzie wierny Koalicji Obywatelskiej? "Ludzie aż tak dobrej pamięci nie mają"

– podkreśla ekspert.

Nie bez znaczenia jest także okręg, z którego Kołodziejczak startuje. Tam silniejsze było Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując w poprzednich wyborach 5 z 9 możliwych do uzyskania miejsc w Sejmie.

- To jest ta część Wielkopolski, gdzie będzie się toczyła walka między PiS-em a PO, więc to jest dobry, strategiczny wybór. Ponadto Konin i okolice to nie jest metropolia – tam silniejszy był PIS, bo rolnictwo odgrywało znaczenie, stąd wybór padł na człowieka związanego ze wsią