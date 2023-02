Maja Bohosiewicz i jej codzienność. Tak żyje prezenterka show na Netflixie Love Never Lies: Poland Weronika Błaszczyk

Jak wygląda codzienność aktorki i prezenterki? Mamy prywatne zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Maja Bohosiewicz!

Maja Bohosiewicz to znana aktorka i prezenterka telewizyjna. Na swoim koncie ma liczne wystąpienia w popularnych filmach i serialach. Ponadto, w tym roku została prowadzącą głośnego programu typu reality show Love Never Lies: Poland dostępnego na platformie Netflix. Bohosiewicz może się jednak pochwalić nie tylko sukcesami w pracy, ale też swoją rodziną. Jak wygląda codzienność aktorki i prezenterki? Mamy prywatne zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Maja Bohosiewicz!