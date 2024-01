Mają wsparcie piłkarza Lecha Poznań, a światowi trenerzy są pod wrażeniem. CukierAsy i Słodka Polska zaliczyły kolejny świetny rok

Wspaniały rok CukierAsów. A będzie jeszcze lepiej!

CukierAsy z roku na rok rozwijają się coraz prężniej. W poprzednim sezonie logo stowarzyszenia zawitało na koszulkach Lecha Poznań podczas spotkań Ligi Konferencji Europy. W ogromnym skrócie dla niewtajemniczonych, głównym celem CukierAsów jest promocja sportu, a w szczególności piłki nożnej wśród dzieci chorujących na cukrzycę typu 1. Udowodnienie, że pomimo choroby, która wymaga nieustannego monitorowania stanu zdrowia u najmłodszych przez 24 godziny na dobę, można śmiało funkcjonować i rywalizować fizycznie na najwyższym poziomie.

Prezesem Stowarzyszenia i twórcą CukierAsów jest Mikołaj Illukowicz. Jest on także edukatorem społecznym, który od czasu zakończenia pandemii Covid-19 jeździ regularnie na oddziały spotykać się z rodzicami tzw. "świeżych cukrzyków". Stowarzyszenie się rozrasta i liczy już ponad 100 dzieciaków. Z jednej strony wynika to z dużego zainteresowania i otwartości, z drugiej z tego, że cukrzyca się "rozrasta". Do 2030 roku będzie chorobą cywilizacyjną numer jeden na świecie.