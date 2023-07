Makieta Borówiec przyciąga nie tylko najmłodszych miłośników kolei. Największa makieta kolejowa w Polsce niedaleko Poznania

Wakacje w Wielkopolsce mogą być bardzo ciekawe. Jednym z miejsc, do których warto zajrzeć jest niewątpliwie Makieta Kolejowa Borówiec.

To miejsce, gdzie każdy entuzjasta kolei i modelarstwa znajdzie swoje miejsce na ziemi. Projekt przedstawia koleje europejskie poruszające się wśród krajobrazów współczesnej Europy. Warto wybrać się do Borówca w każdy weekend, ponieważ w soboty oraz niedziele, od godziny 11:00 do 19:00 odbywają się całodniowe pokazy działającej makiety.