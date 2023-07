Turniej siatkówki plażowej w Kowalewku. Charytatywna akcja dla małego Maciusia z Obornik, który walczy z guzem mózgu

O rganizatorzy informują, że zapisy trwają do 31 lipca, a koszt wzięcia udziału w turnieju to 20 zł/osoba.

KGW Kowalewko od razu po przeczytaniu historii małego mieszkańca Obornik, postanowiło pomóc. Jak każdy wie, Oborniki słyną z wielu akcji sportowych, które pomagają mieszkańcom w powrocie do zdrowia. Nie mogło być inaczej, tym razem odbędzie się charytatywny turniej siatkówki.

W sobotę, 5 sierpnia odbędzie się turniej siatkówki plażowej w Kowalewku na boisku przy Świetlicy wiejskiej. Jest to akcja charytatywna dla małego Maciusia Strzępki z Obornik, który w wieku 2 lat zachorował na rozległy guz komory czwartej, powodujący ostre wodogłowie nadnamiotowe. Z tą trudną diagnozą przyszło mierzyć się Maciejowi oraz jego rodzinie.

Żal i rozpacz rozrywają serca rodziców dziecka. My możemy pomóc w walce z nowotworem

Miał być festyn i turniej, będzie tylko turniej

To smutna wiadomość dla małego chłopca, który walczy o powrót do zdrowia. Rehabilitacje, które musi mieć wykonywane to ogromne obciążenie dla jego rodziców.

Pomimo przeciwności losu, organizatorzy wydarzenia nie poddają się i liczą na duże zainteresowanie turniejem. Każdy miłośnik siatkówki, mały lub duży, amator lub profesjonalista, znajdzie na turnieju swoje miejsce.

Już teraz można pomóc małemu Maćkowi.

LINK DO ZBIÓRKI

LINK DO LICYTACJI