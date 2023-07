Malta Garden Festival w Poznaniu przeszkadza mieszkańcom. "Niech mi nikt koncertu do mieszkania na siłę nie wnosi!"

- Faktycznie policjanci odbierali wczoraj telefony od mieszkańców, że jest głośno. Jednak to były zgłoszenia bardziej informacyjne o zakłócaniu ciszy nocnej i spokoju. Natomiast nie wpłynęło żadne formalne zgłoszenie o popełnieniu wykroczenia nie wpłynęło do nas, a to jest warunkiem skierowania sprawy do sadu - przekazuje Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji.