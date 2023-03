- 24-latek najbliższą noc spędzi w międzychodzkim areszcie w Komendzie Powiatowej Policji. Jutro trafi do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu - dodaje Justyna Rybczyńska.

- Mężczyzna został zatrzymany przed godziną 20. Przy rzece Warcie, gdzie policja prowadziła akcję poszukiwawczą, znaleziono plecak 24-latka. Wtedy też grupa pościgowa otrzymała wiadomość, że podejrzany zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie - informuje mł. asp. Justyna Rybczyńska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.

Podwójne morderstwo w Muchocinie i Międzychodzie

Do dwóch bestialskich zabójstw doszło w środę 29 marca. Późnym popołudniem strażacy interweniowali w Muchocinie, gdzie doszło po pożaru mieszkania. Później okazało się, że 24-letni napastnik miał wejść do jednego z mieszkań w bloku i tam zabić nożem 22-latka, po czym wzniecić ogień i uciec samochodem ofiary. Pojechał do Międzychodu, gdzie przy ul. 3 maja dokonał kolejnego zabójstwa, tym razem 45-letniej kobiety. I znów uciekł z miejsca zbrodni. Samochód porzucił w kompleksie leśnym pod Międzychodem. Śledczy powiązali oba zabójstwa. Rozpoczęli obławę za podejrzewanym o podwójne morderstwo. Cały czwartek w poszukiwania mężczyzny zaangażowanych było kilkudziesięciu policjantów, ale także nurków i policyjny śmigłowiec. Opublikowany został także wizerunek Marcina W., a nawet została wyznaczona nagroda przez policjantów dla osoby, która przekaże informacje pomocne w schwytaniu sprawcy.