Podwójne morderstwo w gminie Międzychód – mieszkańcy się boją

- Jestem po prostu wstrząśnięty i zszokowany tym wszystkim. Mieszkam w okolicy, gdzie doszło do zabójstwa kobiety. Znałem ją, często widywałem. W głowie się to nie mieści. Nie wiem, ale młodzi ludzie to chyba mają w głowach przez te wszystkie internety i potem nie potrafią odróżnić życia w normalnym świecie od tego, co widzą w komputerze – mówi pan Adam, mieszkaniec Międzychodu.

W czwartkowy poranek ulice miasta opustoszały. Ludzie boją się posyłać dzieci do przedszkoli, szkół. Boją się iść po bułki do piekarni, czy do pracy…