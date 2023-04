Marcin W., podejrzany o podwójne morderstwo, był niepoczytalny? Ocenią to psychiatrzy

Marcin W. przyznał się do winy

Podejrzany o podwójne morderstwo, do którego doszło w środę 29 marca najpierw w Muchocinie, a kilka godzin później w Międzychodzie, przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Na razie jeszcze niejasny jest motyw jego działania - śledczy biorą pod uwagę urojoną miłość, bądź zemstę za składanie zeznań przez świadków w innej sprawie, która dotyczyła podejrzanego .

Sprawca był poczytalny?

– Wiązało się to z wcześniejszą sprawą, którą prowadziła prokuratura w Szamotułach. Ta sprawa dotyczyła nękania, naruszenia miru domowego, znieważenia funkcjonariuszy policji. Ten mężczyzna został umieszczony w zakładzie psychiatrycznym. Tam przebywał jakiś czas, w marcu ubiegłego roku został przez sąd zwolniony . Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zabezpieczające, tj. terapię i terapię uzależnień, więc to są istotne podstawy, żeby twierdzić, że jego poczytalność jest w jakiś sposób zaburzona

Jedna z wersji wydarzeń - niespełniona miłość

Z nieoficjalnych informacji, przekazanych 30 marca, wynika że Marcin W. pojechał najpierw do Muchocina, do dziewczyny, w której się podkochiwał, nie zastał jej, więc zabił jej brata. Po tym udał się do Międzychodu. Według niepotwierdzonych doniesień chciał rozliczyć się z nowym chłopakiem tej dziewczyny. Także nie zastał go w domu, więc ofiarą miała paść jego 45-letnia matka. Ta wersja wydarzeń wciąż jednak nie została przez śledczych potwierdzona.