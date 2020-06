Matura 2020: Język polski - poziom podstawowy. Arkusze i odpowiedzi (8.06.2020)

Matura 2020: JĘZYK POLSKI PODSTAWA - ARKUSZ I ODPOWIEDZI ZNAJDZIESZ TUTAJ PO GODZ. 14

Tradycyjnie na początek uczniowie przystępują do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. To obowiązkowa matura, do której przystąpić muszą wszyscy absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Na rozwiązanie zadań zawartych w arkuszu maturzyści będą mieli 170 minut.

Arkusz maturalny z języka polskiego składa się z około 15 zadań, podzielonych na trzy części. Dwie pierwsze dotyczą pracy z tekstem, ostatnia to wypracowanie.

W pierwszej i drugiej części arkusza znajdują się teksty, do których po przeczytaniu, maturzysta musi wykonać po kilka zadań sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem.

Część trzecia - wypracowanie – sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej.