Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków - 26 czerwca

Międzynarodowy Dzień Solidarności z Osobami Uzależnionymi od Narkotyków przypomina

Uzależnienie, to choroba, która dotyka milionów ludzi na całym świecie. Jest to problem społeczny, który wymaga wsparcia, leczenia i zapewnienia godnych warunków życia dla osób uzależnionych.

Ważne jest, aby w społeczeństwie panowała empatia i zrozumienie wobec osób uzależnionych od narkotyków.

Dzień ten, to doskonała okazja do rozpoczęcia dialogu, edukacji oraz podjęcia działań mających na celu walkę z uzależnieniami.