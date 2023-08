Międzynarodowy sukces poznańskiego fotografa. Szymon Brodziak został wyróżniony aż 11 razy! Zobacz zdjęcia

Ogłoszono wyniki słynnego konkursu fotografii czarno-białej MonoVisions Awards. Poznański fotograf - Szymon Brodziak, który niejednokrotnie udowodnił swój talent w tym i innych konkursach, ponownie został wyróżniony. Tym razem aż 11 razy.

To już siódma edycja, odbywającego się w Londynie, konkursu, którego celem jest odkrycie najlepszych monochromatycznych fotografów z całego świata i zapewnienie najlepszych możliwości zdobycia uznania i nagrody za ich pracę. Coroczny konkurs jest otwarty dla fotografów ze wszystkich środowisk i na wszystkich poziomach, w tym profesjonalistów i amatorów. Akceptowane są wszelkie formy fotografii czarno-białej wykonanej metodami tradycyjnymi lub cyfrowymi.

Szymon Brodziak, który niejednokrotnie udowodnił swój talent w tym i innych konkursach, ponownie został wyróżniony. Tym razem aż 11 razy. Jedną z nagrodzonych fotografii jest „Pony” - kadr, który powstał w czasie sesji zdjęciowej dedykowanej na potrzeby kursu Mistrz Kreacji, który swoją premierę miał 01.07.2023. Okazał się kolejnym dużym osiągnięciem Mistrza fotografii czarno-białej i jego zespołu.

Zdjęcia z filmów, które nigdy nie powstały, a konkretnie fotografie ATM #00, ATM #01, ATM #04, ATM #06, ATM #09, ATM #10, ATM #11 - to kolejne wyróżnienia w kategorii Ludzie. Fotografie powstały w ramach projektu kalendarza na rok 2023 dla ATM Polska, który zawiera 13 kadrów z polskimi aktorami. Na jednym ze zdjęć zobaczyć można Weronikę Książkiewicz, która zawodowo odegrała swoją rolę w obiektywie Brodziaka i wywalczyła tym samym jedną z wyżej wspomnianych nagród. Oprócz Weroniki, w projekcie wzięli udział: Bartek Kotschedoff, Marta Nieradkiewicz, Tomasz Ziętek, Maria Dębska, Eliza Rycembel, Jędrzej Hycnar, Masza Wągrocka, Piotr Stramowski, Jacek Beler, Martyna Byczkowska i Agnieszka Więdłocha.

Kolejną wyróżnioną fotografią jest „After Hours” - to przykład sesji, która została wykonana na prywatne zlecenie, jednak przeistoczyła się w sesję alternatywną i cieszy się ogromnym zainteresowaniem odbiorców Brodziaka.

„Biblioteka #10” to jeden z efektów sesji zdjęciowej, która odbyła się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu na zaproszenie Tomasza Migdala - prezesa polskiego oddziału Stowarzyszenia Wielkiego Fryzjerstwa Francji. Wzięło w niej udział aż jedenastu fryzjerów, którzy wykonali wyjątkowe fryzury, makijaże i stylizacje na kilku modelkach. Z ciekawostek, w czasie sesji, pośród idealnie ustawionych tomów, jeden z nich, bez ingerencji nagle wypadł - była to zabytkowa „The Encyclopedia of sexual behaviour”. Opisywana fotografia została doceniona przez jury w Londynie.

Słynne „Drzewo”, czyli limitowana i certyfikowana fotografia kolekcjonerska również trafiło do zacnego grona wyróżnionych. Fotografia budzi ogromne zainteresowanie wśród odbiorców. Jeden z kolekcjonerów zapytany co widzi, odpowiedział: “Ziemia i niebo są oddzielone zmysłowym drewnem. Drzewo jest symbolem Ewy. Widzisz jej piękne nogi. Czy nasz stwórca naprawdę nie wiedział, co się stanie?”.

„Get lucky” to fotografia z sesji w kasynie, dokładnie w Casinos Poland, dla którego Szymon realizował kalendarz w 2017 roku. Wyróżniona w Londynie w kategorii Fine Art. W filmie „Constantine” Francisa Lawrence'a jest scena, w której samochód wpada na bohatera i rozbija go w drobny mak. Szymon miał tę scenę w głowie przez długi czas, aż w końcu zaproszony do współpracy przez modelkę Leonorę Jimenez, Miss Asia Pacific przekuł swoją wizję w rzeczywistość, czego wynikiem jest między innymi fotografia „Dźwig”, której backstage i efekt finalny doceniono również w Londynie.

Fotografie „Maid”, „Fire Escape” oraz „Atomic!” to autorskie projekty Brodziaka wyróżnione w kategorii Fine Art oraz Nude. Kadry dzięki którym Artysta realizował swoje wizje w roku 2023. Są to zdjęcia upublicznione w ostatnich miesiącach. Ich premiery odbywały się w Brodziak Gallery Poznań, gdzie Szymon na co dzień pracuje. Jest to piękny punkt na mapie Poznania i za każdym razem zaskakuje oryginalnymi wydarzeniami i regularnie zmieniającą się ekspozycją.

Fotografia „Loop #01” inspirowana architekturą Filharmonii w Szczecinie. Zwisająca na szarfie modelka - akrobatka asekurowana przez ojca pozowała Szymonowi na cztery tygodnie przed wernisażem, który odbył się w Galerii Poziom4, we wspomnianej filharmonii. Kadr porusza, zastanawia, skłania do refleksji. A Ty co widzisz? Bo jury konkursu widziało monochromatyczne piękno, któremu przyznało wyróżnienie w kategorii Fine Art. Szymon Brodziak zrobił tysiące zdjęć, wydał również dwa albumy. W jednym z nich - „What you see is who you are” można przeczytać, że rozciąga skalę szarości od najgłębszych czerni po najbielszą biel. I tak z niebytu wydobywa się świat jego obrazów.

