Mieszkańcy ul. Zawady w Poznaniu nie mają gazu od 7 miesięcy. "Kto nam odda za podwyższone rachunki za prąd?"

W czerwcu ubiegłego roku doszło do awarii instalacji gazowej przy Zawadach 2 i 4 w Poznaniu. Pod tym adresem znajduje się 76 mieszkań. W związku z nieszczelnością pogotowie gazowe zamknęło dopływ w całym budynku.

Małżeństwo Joanna Wilak i Stanisław Tomaszewski, którzy mieszkają pod tym adresem od 8 lat, są rozgoryczeni całą sytuacją. Nie mogą zrozumieć, dlaczego tak długo trwa naprawienie awarii. Jak opisują, przez to zostali zmuszeni do kupienia czajnika elektrycznego oraz dwupalnikowej kuchenki elektrycznej, co spowodowało dwukrotne podwyższenie rachunku za prąd. Jeszcze przed usterką płacili 75-80 zł, a teraz - 160-170 zł.