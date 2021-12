Mieszkania komunalne na Opolskiej w Poznaniu już gotowe. To największa inwestycja w historii ZKZL

Nowe mieszkania komunalne w Poznaniu już gotowe

Pierwszy etap inwestycji na Świerczewie to 287 mieszkań w pięciu blokach. Wcześniej, na tym terenie stały baraki wybudowane jeszcze w czasach II wojny światowej. Teraz miejsce jest nie do poznania, stoi tam nowoczesne osiedle. Do tej pory wybudowano dwa bloki pięciokondygnacyjne i jeden trzykondygnacyjny. W drugim etami powstaną kolejne dwa budynki z czterema kondygnacjami, efektów możemy spodziewać się na początku 2022 roku.