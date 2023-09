Mieszkaniec Starego Rynku w Poznaniu kontra koparka. Co dalej z drzewami i krzewami?

Ostatnie drzewo na Starym Rynku uratowane

Trwający od ponad dwóch lat remont był już przedmiotem wielu perypetii związanych z zachowaniem dojść do znajdujących się tam budynków czy zieleni. W ubiegłym roku wielokrotnie informowaliśmy o, ostatecznie wygranej, walce okolicznych mieszkańców, którzy zabiegali o pozostawienie drzewa, posadzonego kilkadziesiąt lat temu przez jednego z mieszkańców.

Obecnie mamy do czynienia ze stanem przejściowym. Pielęgnacja drzewa polega na podlewaniu i ograniczeniu wykopów odsłaniających system korzeniowy. Zostało ono zabezpieczone geowłókniną, ułożoną przez wykonawcę w celu zabezpieczenia drzewa

Ostatnie drzewo ocaleje. Krzewy pod topór?

Krzew został podwiązany, aby nie trzeba było go bardziej obcinać. Drugi z nich nie miał tyle szczęścia - prawdopodobnie wpadł do wykopu. Jak sprawdziliśmy na miejscu, jeden z krzewów faktycznie został przycięty i można było zobaczyć odcięte gałęzie odłożone na bok. Te drzewa i krzewy, które udało się przestawić, zostały.

Gdybym spóźnił się o pięć minut, to nie byłoby tam krzewów. Jeden z nich został przycięty sekatorem, niby dla poprawy widoczności. Tymczasem tam często swoje gniazda mają wróble, a sam krzew znajduje się dosłownie 15 cm od linii zabudowy

Jak przekazali nam obserwatorzy na miejscu, krzewy mogą osuwać się ze względu na strukturę gruntu na ul. Kurzanoga. Pod ziemią znajduje się bardzo dużo gruzu. Ponadto ziemia jest mało zwarta, przez co ściany wykopu osuwają się do środka. To może powodować uszkadzanie roślinności.

