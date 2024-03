Mobbing w szpitalu im. Degi w Poznaniu? "Ty stara ku**o" i inne obelgi to codzienność wśród salowych

To, co dzieje się na oddziale rehabilitacji w szpitalu im. Degi nie mieści się w głowie. Sytuacja rozgrywa się wśród salowych, z których dwie mają zachowywać się w sposób nieprzyzwoity.

Wyzywanie od „starej ku**y” i zrzucanie obowiązków na innych

- Przez tydzień potrafią czegoś nie posprzątać, a potem mówią do siebie, że „Ta starucha jutro przyjdzie, to zrobi” i się śmieją - relacjonują salowe.

Obie zgodnie twierdzą, że ich koleżanki nie wywiązują się z obowiązków, a pracę zrzucają na innych. Mają one nie sprzątać lub robić to bardzo niedokładnie, a przez resztę czasu słuchać muzyki i palić papierosy.

- Ja z kolei wiele razy słyszałam, jak najstarszą z nas nazywają „starą ku**ą”. I one to robią tak publicznie, przy pacjentach - dodaje druga rozmówczyni.

Zastraszanie i groźby

„Zeżryj to, bo ci wy***ię” do pacjentów

Naganne zachowanie dwóch pracownic nie ogranicza się wyłącznie do poniżania koleżanek. W nieodpowiedni sposób traktują one też pacjentów, o czym również informowano naszą redakcję.

Obelgi mają padać tam notorycznie i to nie tylko pod adresem koleżanek z pracy. Jeden z pacjentów po tym, jak poprosił o zrobienie zakupów w odpowiedzi usłyszał „Co ty myślisz, że ja ku**a nie ma co robić, tylko ci do Żabki latać?”. W sytuacji, gdy ktoś z chorych nie zje posiłku, mają padać też takie zwroty: „Zeżryj to, bo jak nie, to ci wy* **ię”.