MOPR nie jest superbohaterem, który rozwiąże każdy problem. Pluskwy, karaluchy lub uciążliwy sąsiad. Gdzie szukać pomocy?

Seniorzy musieli wyrzucić praktycznie wszystkie meble, ubrania i pokryć koszty dezynfekcji ze swojego skromnego budżetu. Uważają, że problem pojawił się od sąsiada mieszkającego na parterze, który nie sprząta swojego mieszkania, przez co zadomowiło się w nim robactwo. Pisaliśmy w “Głosie Wielkopolskim” o problemie małżeństwa i skontaktowaliśmy się z przedstawicielami MOPR-u, którzy wyjaśnili nam jak powinno się postępować w takiej sytuacji.

Spółdzielnia i Biuro Spraw Lokalowych często odsyła osoby dotknięte problemem robactwa czy uciążliwego sąsiada do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Niezmiennie zadziwia to pracowników ośrodka, ponieważ zajmują się oni m.in ludźmi dotkniętymi trudną sytuacją życiową spowodowaną chorobą lub niepełnosprawnością, a także problemami finansowymi. Do kompetencji jednostki nie należy odpluskwianie czy zwalczanie karaluchów, a tym bardziej interwencja u mieszkańców.