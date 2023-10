Morderstwo 5-latka w Poznaniu. Zbysław C. został zdiagnozowany. Ma zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe mózgu

Diagnoza Zbysława C.

Mimo że takie podejrzenia pojawiały się w sprawie Zbysława C., u 71-latka wykluczono obecność guza mózgu.

– Stan mężczyzny jest dość dobry. Jest z nim także dość dobry kontakt, dlatego w piątek konsylium lekarskie uznało, że może trafić do aresztu

W piątek sąd rejonowy w Poznaniu zdecydował o tym, że Zbysław C. zostanie przeniesiony ze szpitala do aresztu śledczego, gdzie zostanie odizolowany na oddziale szpitalnym.

Mężczyzna nie odpowie za zabójstwo?

Jak informuje GW, 71-latek ostatecznie może nie odpowiedzieć za zabójstwo przedszkolaka. Jeśli mężczyzna zostanie uznany za niepoczytalnego, trafi on wówczas na czas nieokreślony do izolacji w zakładzie psychiatrycznym.

Mieszkańcy okolicy, w której doszło do zabójstwa opowiadali, że mężczyzna niepokoił swoim zachowaniem, ciskał doniczkami z balkonu oraz krzyczał, że wysadzi cały budynek. Jednak jak poinformował prokurator Łukasz Wawrzyniak, Zbysława C. nie był wcześniej karany ani zgłaszany do odpowiednich służb.