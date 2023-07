Na drogi w Poznaniu w weekend nie wyjadą polewaczki. Uruchomiono mgławice i zdroje wodne

Jak opisał, zgodnie z wymogami technologicznymi na każdy kilometr polewanej jezdni należy zużyć przynajmniej 2 m sześc. wody, co oznacza, że dobowe zużycie w całym mieście sięga maksymalnie 180 m sześc.

Zgodnie z założeniami do polewania wyznaczamy jezdnie w centrum miasta o dużym natężeniu ruchu oraz niektóre w zwartej zabudowie mieszkalnej - także o dużym natężeniu ruchu kołowego

Wyjaśnił, że zakres ulic wyznaczanych do polewania jest każdorazowo dobierany i dotyczy dróg o łącznej długości od 53 do 90 km.

Głównym celem jest zmniejszenie wznoszenia pyłów do atmosfery w wyniku ruchu samochodowego

Wyjaśnił, że - według założeń - polewanie jezdni może być uruchomione w upalne, bezdeszczowe dni, gdy prognozowana maksymalna temperatura powietrza przekracza 29 stopni C.

Z jednego zapełnienia polewaczka uliczna może spłukać od 3 km do 5 km jezdni. Zakłada się, że na ulice Poznania wyjedzie 5 pojazdów, a każdy przejedzie 4 - 5 tras

- dodał.

Rzeczniczka prasowa wodociągowej spółki Aquanet Zofia Koszutska-Taciak poinformowała PAP, że firma na początku czerwca zamontowała w 13 miejscach w Poznaniu oraz w kilku sąsiednich gminach mgławice, czyli urządzenia, które po włączeniu tworzą mgiełkę wody.

Urządzenie zużywa minimalne ilości wody. Działa tylko po włączeniu przycisku, czyli przez ok. 1 minutę, zużywając w tym czasie ok. 375 ml wody

- zaznaczyła.

Dodatkowo na terenie parku im. Św. Jana Pawła II, na pl. Mickiewicza i przy Parku Sołackim uruchomiono zdroje wodne, z których można nabrać wody do picia. Mają one być czynne do września.