GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę dla S11 na odcinku Oborniki – Poznań

- Wpłynęło osiem ofert. Najniższą, jak się później okazało najkorzystniejszą, złożyło konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Jej wartość to 853 456 675,21 zł – podkreśliła Cieślak.

Cieślak wskazała, że do 2030 roku cała trasa S11 ma połączyć Kołobrzeg przez Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Zaznaczyła, że po realizacji wszystkich odcinków będzie liczyć ponad 580 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35,5 km) blisko 620 km.

- Obecnie kierowcy mają do dyspozycji ponad 150 km (wliczając wspólny przebieg S6 i S11). Dla pozostałych odcinków, w zależności od etapu, inwestycje są już realizowane bądź prowadzone są prace przygotowawcze. W budowie jest odcinek Bobolice – Szczecinek w woj. zachodniopomorskim - mówiła.

Dodała, że GDDKiA wyłoniła już także najkorzystniejsze oferty na dobudowę drugiej jezdni na obwodnicy Kępna oraz dla trzech odcinków trasy od końca obwodnicy Kępna do początku obwodnicy Olesna w woj. opolskim.