Na Jeżycach miał być park, ale miasto postanowiło sprzedać działkę. Mieszkańcy protestują

Od tego czasu wymiana jednak nie nastąpiła. A po dwóch latach sprawa sprzedaży wróciła. Dziś - tak jak w 2017 roku - RO Jeżyce negatywnie wypowiada się o sprzedaży nieruchomości. Także mieszkańcy ponownie zbierają podpisy pod petycją, sprzeciwiając się planom miasta.

- Miasto w kwietniu tego roku zwróciło się do nas z prośbą o opinię. Ewentualną sprzedaż oceniliśmy negatywnie. Część radnych proponowała, by łącznik stał się parkiem kieszonkowym, łączącym ulice Mylną z Kościelną. Inni chcieli naturalne elementy zabawowe dla dzieci. W swojej opinii zaznaczyliśmy jednak, że jeśli doszłoby do sprzedaży tej ziemi, to chcielibyśmy, by miasto zapewniło z pieniędzy z transakcji jakąś rekompensatę dla mieszkańców Jeżyc w postaci inwestycji w miejsca zielone i rekreacyjne. Zwłaszcza, że cena działki na Kościelnej to ok 7 mln złotych - mówi Filip Schmidt, przewodniczący Zarządu Osiedla Jeżyce.