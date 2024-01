Mieszkańcy Moraska w Poznaniu nie chcą budowy nowej drogi. Twierdzą, że będzie ona służyła głównie przyjezdnym

- Obecnie dostęp do terenów położonych w głębi osiedla Morasko, w większości niezainwestowanych, odbywa się poprzez ulice o ograniczonych parametrach, takich jak ul. Huby Moraskie czy ul. B. Lewandowskiego. Dzięki nowej drodze, zapewniającej wjazd do wnętrza osiedla, możliwe będzie wyznaczenie prawidłowego drogowego układu obsługującego tereny inwestycyjne przekształcane z terenów rolniczych pod zabudowę mieszkaniową, co jest zgodne z oczekiwaniami właścicieli tych nieruchomości - opowiada Łukasz Olędzki z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.