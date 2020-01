Na lotnisku Ławica straż graniczna zatrzymała dwie osoby. 52-latek spędzi w więzieniu kolejne 250 dni

W czwartek, 9 stycznia funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali na poznańskim lotnisku dwoje poszukiwanych Polaków: 52-letni mężczyzna miał do wyboru - zapłacić 50 tysięcy złotych grzywny albo spędzić w więzieniu kolejne 250 dni. Kary nie zapłacił, więc trafił do zakładu karnego. Z kolei do aresztu trafiła 39-latka.