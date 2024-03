Nagie ekscesy w przestrzeni miejskiej. Sesja zdjęciowa nagiej kobiety zszokowała mieszkańców Krakowa. Wielkopolska też ma swoich "golasów"

Nagość w przestrzeni miejskiej. Takie przypadki nie są odosobnione

Taka sytuacja jednak nie jest powszechnie akceptowalna i może zostać zakwalifikowana jako nieobyczajny wybryk, za który grozi kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo kara nagany.

Jak relacjonowała przebieg zdarzeń Gazeta Krakowska, całkowicie rozebrana kobieta pozowała tuż przy przystanku linii tramwajowej, a po kilku zdjęciach podbiegła do paczkomatu i tam również przybierała rozmaite pozy. W nagim modelingu nie przeszkadzali jej ludzie, których w tym miejscu nie brakowało, a także gapie z okolicznych budynków.

Nie tylko w Krakowie się obnażają publicznie. W Wielkopolsce też mamy golasów

Sytuacja z Krakowa mieszkańcom Wielkopolski wcale nie jest obca. Tu także amatorów publicznej nagości i miłosnych igraszek w przestrzeni powszechnie dostępnej nie brakuje. Jedna z głośniejszych tego typu spraw miała miejsce w Koninie, gdzie para oddawała się cielesnym rozkoszom w centrum miasta w biały dzień, nie zważając na przechodniów. Byli do tego stopnia zajęci sobą, nie nie zauważyli nawet tego, że ktoś ich filmował.

Podobne sytuacje miały miejsce, także na plażach czy basenach, gdzie letnia pogoda najwyraźniej zachęcała ludzi do oddania się porywom ciała i wyłączenia logicznego myślenia. Więcej poczytacie o nich przechodząc do naszej galerii.

Miłosne harce w miejscach publicznych mają już swoją nazwę

Zjawisko publicznego podejmowania aktywności seksualnej staje się na tyle zauważalne, że ma na to swoje określenie. Mowa o doggingu, czyli angielskim eufemizmie na to zjawisko. Dotyczy to zarówno par oddającym się miłosnym igraszkom w przestrzeni publicznej, jak i osób, które podnieca obserwowanie takich aktów.