Najlepsze i najsmaczniejsze przepisy na wigilijne potrawy. Barszcz czerwony, karp, pierogi, uszka, sos grzybowy, makowiec - poznaj przepisy

Składniki: 2 litry wody 400 ml domowego zakwasu buraczanego 2 średnie marchewki 1 pietruszka 1/2 selera 1 duża cebula 1/2 średniego pora 2 ząbki czosnku 4 suszone śliwki 4 liście laurowe 4 ziela angielskie 5 ziaren czarnego pieprzu 1 łyżka majeranku sól (do smaku) sok z 1/2 cytryny (lub do smaku) Uszka Ciasto: 300 g mąki pszennej (2 szklanki) 150 ml wrzącej wody 1/2 łyżeczki soli 1 łyżka stopionego masła 1 żółtko Farsz: 150 g suszonych grzybów (prawdziwki) 1 duża cebula sól świeżo zmielony czarny pieprz 2 łyżki oleju 1 białko 1/2 łyżeczki cukru 2 łyżki bułki tartej Barszcz czerwony z uszkami - jak zrobić? Sposób przygotowania: 1. Przygotowanie uszek: Grzyby namoczyć w ciepłej wodzie przez noc. Wodę odlać, a grzyby zalać czystą wodą. Gotować do miękkości. Odcedzić i odcisnąć z wody. Posiekać bardzo drobno. Na patelni rozgrzać łyżkę oleju. Dodać pokrojoną w bardzo drobną kostkę cebulę, doprawić solą i cukrem. Chwilę podsmażyć do lekkiego zrumienienia. Cebulę połączyć z grzybami. Farsz doprawić na pikantnie solą i pieprzem. Wymieszać z białkiem, łyżką oleju i tartą bułką. Odstawić do przegryzienia. Składniki ciasta zagnieść ręcznie lub w robicie. Ciasto rozwałkować bardzo cienko i za pomocą kieliszka (np. do czerwonego wina) wykrawać koła. Nakładać farsz i lepić jak pierogi. Końce zlepiać i formować uszka. Gotować w dużej ilości osolonej wody z dodatkiem łyżki oleju. 2. Barszcz czerwony: Wodę zagotować z dodatkiem suszonych śliwek, liścia, ziela, pieprzu i czosnku. Dodać obrane i pokrojone jarzyny. Cebulę zrumienić nad gazem. Gotować do miękkości. Kiedy jarzyny będą miękkie dolać zakwas i zmniejszyć gaz. Pogotować chwilę nie doprowadzając do wrzenia, aby barszcz nie stracił ładnego koloru. Jeśli barszcz jest mało kwaśny - dodać soku z cytryny. Doprawić solą, pieprzem i majerankiem. Podawać z uszkami.

