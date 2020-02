Najpiękniejsze Wielkopolanki walczą o tytuł miss. W Poznaniu odbył się casting [ZDJĘCIA]

Wybory miss to tradycja przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, gdzie każdego roku tysiące młodych kobiet z różnych stanów pretenduje do bycia Miss USA. Z kolei najstarszym konkursem piękności są wybory Miss World. W wyborach „najpiękniejszej kobiety świata” biorą obecnie udział reprezentantki ponad 100 krajów. Jest to największa liczba kandydatek wśród międzynarodowych konkursów.

Zobacz: Wielkopolska Miss i Mister 2019: Za nami gala finałowa. Znamy laureatów regionalnego konkursu piękności! [ZDJĘCIA]

Tradycja wielkopolskiego konkursu jest nieco krótsza, ale co roku cieszy się podobnym zainteresowaniem wśród młodych kobiet z regionu.

- Prezentują one nie tylko swoje wdzięki, ale także zdradzają swoje, czasami nietypowe, zainteresowanie - mówi Sławomir Stopczyk, producent konkursu.

W sobotę, 22 lutego w Poznaniu pojawiło się kilkadziesiąt mieszkanek Wielkopolski, które pretendują do tytułu Miss Wielkopolski i Miss Nastolatek 2020.