Największy SOR w Poznaniu będzie remontowany. Pacjenci HCP mają nie odczuć utrudnień

Cały remont SOR-u zakończy się do końca przyszłego roku.

- SOR-y to miejsca, gdzie trafiają pacjenci w nagłych sytuacjach. Każdy z nas, kto przeżył to w swoim życiu ze sobą, z dzieckiem, czy z rodzicami wie, jak trudne jest to doświadczenie. Te pieniądze pozwolą usprawnić oraz unowocześnić poznańskie i podpoznańskie SOR-y - mówił obecny podczas konferencji prasowej Bartłomiej Wróblewski, startujący z drugiego miejsca poznańskiej listy PiS.