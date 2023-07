Narzeczona zastrzelonego w Poznaniu Konrada też jest ofiarą. Julię zalała fala hejtu

Jak wyjaśnia prof. dr hab. Stanisław Zbigniew Kowalik, psycholog i socjolog, tego typu zdarzenia, jakie miało miejsce w Poznaniu, przytrafiają się rzadko i nie mamy specjalnie doświadczenia, w jaki sposób je odebrać, zrozumieć i przede wszystkim zinterpretować.

– Jest to tak dziwne, że jednocześnie na poziomie emocjonalnym i na poziomie zrozumienia poznawczego, jest nam trudno się do tego jednoznacznie ustosunkować. Jest to taka sytuacja, którą musimy zinterpretować po swojemu, bo raczej żadnych takich racjonalnych związków przyczynowo-skutkowych nie odnajdziemy. Większość z nas od razu powie, że to zabójstwo jest postępowaniem nieracjonalnym, a jednocześnie – jeżeli jest nieracjonalne – to od razu podlega różnego rodzaju stereotypizacji. Odwołujemy się więc do własnego doświadczenia. Takich sytuacji jest stosunkowo dużo w książkach, które czytamy i filmach, które oglądamy, i to stanowi źródło naszej ewentualnej wiedzy na ten temat. I ta wiedza może nam pomóc w tych interpretacjach