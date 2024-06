Nie będzie Dragon Age Dreadwolf ani Dragon Age 4 – najnowsze wieści o nowej części sławnego RPG zaskakują

Dyrektor generalny BioWare opublikował zaskakujące informacje na temat wyczekiwanej, nowej części Dragon Age. Okazuje się, że nie otrzymamy Dragon Age Dreadwolf ani nawet Dragon Age 4, jak dotąd myślano. Zmieniono bowiem tytuł gry i wyjaśniono, czy zmieniła się też planowana fabuła. Do tego zapowiedziano pierwszy pokaz z rozgrywki i poznaliśmy ilość towarzyszy. Sprawdź szczegóły.

Dragon Age to już leciwa i uznana marka gier od BioWare, które przenoszą graczy do niezwykłego fantastycznego uniwersum pełnego klasyki w innym ujęciu. Już od pierwszej części cykl zyskał zasłużone uznanie fanów gier oraz recenzentów, przyciągając m.in. satysfakcjonującym gameplayem, ciekawymi i złożonymi postaciami, a także wciągającą fabułą. Teraz natomiast nadchodzi kolejna odsłona serii, którą nie jest już jednak Dragon Age Dredwolf.

Już nie Dreadwolf, a Dragon Age The Veilguard – tytuł nowej gry BioWare

Zarówno pogłoski, jak i oficjalne wieści na temat nowej odsłony Dragon Age pojawiły się już jakiś czas temu. Według wiadomości przekazanych przez samych twórców, produkcja miała być czymś pomiędzy kontynuacją Dragon Age Inkwizycja, a zupełnie samodzielną grą. Sam tytuł natomiast miał brzmieć – Dragon Age Dreadwolf i nawiązywać do głównego antagonisty nowej odsłony.

Okazuje się, że plany zmieniono i jak poinformował w oficjalnym wpisie na blogu dyrektor generalny i producent wykonawczy w studiu BioWare, Gary McKay, że gra Dragon Age Dreadwolf zmienia oficjalnie nazwę na Dragon Age The Veilguard. Wyjaśniono przy tym, że nie jest to spowodowane żadnymi zmianami w planowanej fabule i historii, a podejściem twórców to samej nazwy produkcji, aby ta koncentrowała się na protagonistach, a nie antagoniście gry.

– Aby lepiej oddać istotę gry, zmieniliśmy jej nazwę. Oryginalny tytuł nie oddawał w pełni naszego silnego związku z nowymi bohaterami, ich historiami oraz koniecznością współpracy, niezbędną, aby uratować całe Thedas. Z dumą przedstawiamy więc Dragon Age The Veiguard – mówi Gary McKay, dyrektor generalny i producent wykonawczy w BioWare.

Warto dodać, że oficjalny polski tytuł gry brzmi Dragon Age Straż Zasłony i trzeba przyznać, że nie brzmi tak dobrze, jak oryginalny. Przy okazji zmiany tytułu ujawniono jeszcze, że w Dragon Age The Veilguard otrzymamy siedmiu towarzyszy, których będzie można dołączyć do drużyny, ale nie ujawniono, jakie to będą dokładnie postacie. – Każda z siedmiu wyjątkowych postaci, które staną się twoimi towarzyszami, ma głęboką i wciągającą historię. Twoje decyzje wpłyną na relacje z nimi i na ich życie. Zbierz drużynę niezapomnianych bohaterów i staw czoła nowemu, przerażającemu zagrożeniu. Oczywiście Dread Wolf nadal odgrywa ważną rolę w tej opowieści, ale to ty i twoi towarzysze – a nie wrogowie – jesteście w sercu tego nowego doświadczenia – dodaje McKay.

Dragon Age: Straż Zasłony – kiedy pokaz i gameplay?

Na szczęście okazuje się, że nie będziemy długo czekać na pierwszy pokaz z rozgrywki Dragon Age The Veilguard, który odbędzie się 11 czerwca o godzinie 17:00 czasu polskiego. Wtedy też, według zapowiedzi, mamy otrzymać nie tylko pierwszy, ale i przy tym zaskakująco obszerny gameplay z gry. Materiał ma bowiem obejmować aż 15 minut z początkowego etapu gry.

To natomiast oznacza, że nie tylko zobaczymy gameplay, ale i poznamy głównego bohatera Dragon Age The Veilguard oraz postacie (a przynajmniej ich część) z drużyny. Spodziewać się więc można, że przy tak istotnych informacjach możemy także otrzymać datę premiery Dragon Age The Veilguard, która według przypuszczeń ma mieć miejsce jeszcze w 2024 roku. Jesteśmy na Google News. Dołącz do nas i śledź Gra.pl codziennie. Obserwuj Gra.pl!

