Pyrkon 2023 w Poznaniu wystartował z przytupem. Tłumy fanów na inaugurację. Zobacz zdjęcia z wielkiego festiwalu fantastyki!

Pyrkon 2023 w Poznaniu wystartował z przytupem!

Jak zaznaczają organizatorzy, Pyrkon to jeden z największych w Europie festiwali fantastyki, na którym każdy miłośnik gier, filmów, komiksów czy literatury poczuje, że znalazł swój skrawek nieba. To 56 godzin nieprzerwanej zabawy, czasu spędzonego na prelekcjach wybranych z niemal tysiąca punktów programu, graniu w gry, oglądaniu wystaw i fantastycznych wiosek oraz spotkaniach z twórcami fantastyki z całego świata! To również zakupy u 280 wystawców mających w asortymencie nie tylko gadżety ze znanych i mniej znanych uniwersów, ale też unikatowe, rękodzielnicze wyroby. Jednak przede wszystkim to Fantastyczne Miejsce Spotkań z magiczną atmosferą, którą możecie poczuć tylko tutaj i tylko przez trzy dni w roku!