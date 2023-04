Nie żyje Janusz Grzeszczuk, wspaniały lekkoatleta, legendarny organizator imprez biegowych i wychowawca wielu pokoleń wybitnych zawodników

Wszędzie go było pełno, tradycyjnie można było go spotkań na Ekonomicznej Piątce w kwietniu nad Maltą, na poznańskich maratonach i półmaratonach, na Biegach Niepodległości (bo jego dyrektor, Artur Kujawiński, też był jego wychowankiem) i na innych imprezach lekkoatletycznych. Nie było też sportowego podsumowania roku czy sezonu bez udziału eleganckiego Pana w garniturze lub minimum marynarce, imponującego mimo wieku nienaganną sylwetką.

Poznaliśmy się ponad 20 lat temu, czyli już po akademickich MŚ w biegach przełajowych i zawodach sztafet maratońskich nad Maltą na początku lat 90-tych, które współorganizował właśnie Janusz Grzeszczuk. Wtedy Polska była pustynią biegową, więc zorganizowanie takiej imprezy w stolicy Wielkopolski to rzeczywiście była wielka sprawa. Po wysypie maratonów, półmaratonów i popularnych dziesiątek Janusz zawsze opowiadał mi, że on był pierwszy...

Oddzielna kwestia, ale też rzucająca światło na charakter i osobowość Janusza, to nasze, czasami nawet godzinne rozmowy, o Poznaniu, wielkopolskim sporcie i wybitnych postaciach lekkoatletycznych. On potrafił zadzwonić do redakcji tuż po biegu Patrycji Wyciszkiewicz (dzięki niemu wybrała się na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym, gdzie dziś jest wykładowcą z tytułem doktora) i opowiadać, że ta dziewczyna jest najlepsza na świecie. Tak samo zresztą opowiadał o innym absolwencie UE i specjaliście od biegu na 400 m, czyli Rafale Wieruszewskim. Zresztą poznańska uczelnia to było jego światowe epicentrum, nie istniejące bez profesorów Mariana Goryni (były rektor) i Zygmunta Waśkowskiego (promotor Patrycji Wyciszkiewicz i organizator największej konferencji biegowej w Polsce). Czasami ta miłość do braci uczelnianej była tak wielka, że Janusz tłumaczył mi, że i tak nie jest w stanie tego zrozumieć, bo kończyłem przecież UAM...