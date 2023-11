Nie żyje Krzysztof Jaślar. Był współzałożycielem kabaretu Tey

Kim był Krzysztof Jaślar?

Krzysztof Jaślar urodził się w Bytomiu, w województwie śląskim. Jednak już w wieku młodzieńczym przyjechał do Poznania - studiował na Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po zakończeniu edukacji wraz z Zenonem Laskowikiem założył w Poznaniu zawodowy kabaret Tey.

Jeszcze 2019 roku na łamach Głosu Wielkopolskiego pisaliśmy: "Piątkowego wieczoru Zenon Laskowik zaprosił do Sceny na Piętrze na program „Tey, a było to w roku 1971”. Na scenie pojawili się także Zbigniew Górny, Krzysztof Jaślar, Aleksander Gołębiowski i Wojciech Michalski, którzy w latach 70. stanowili trzon legendarnego kabaretu Tey. Pretekstem do zorganizowania tego wspomnieniowego wieczoru była 48. rocznica pierwszej premiery Tey’a zatytułowanej „Czymu ni ma dżymu?” oraz 50-lecie protoplasty Tey’a kabaretu Klops" - pisał Marek Zaradniak.