Nie żyje partnerka Michała Wójcika z Kabaretu Ani Mru-Mru. Przegrała walkę z nowotworem

Michał Wójcik to znany kabareciarz, jedna z twarzy cieszącego się w Polsce sporą popularnością Kabaretu Ani Mru-Mru. W jego życiu osobistym od 2020 r. nie było jednak za wiele powodów do śmiechu - wówczas zdradził opinii publicznej, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór. Artysta deklarował wówczas, że wierzy, że to nie wyrok i że uda im się pokonać chorobę.