Nielegalne wysypisko śmieci i złomowisko na Ogrodach w Poznaniu. Sprawa ciągnie się od 20 lat! Dlaczego urzędnicy są bezradni?

Nielegalne wysypisko na Ogrodach w Poznaniu. Sprawa ciągnie się od przeszło 20 lat!

Na poznańskich Ogrodach przy ul. Wiosennej 32 od prawie 20 lat jest nielegalne wysypisko śmieci i złomowisko. Z problemem zgłosił się do nas Jan Schneider, przewodniczący Rady Osiedla Ogrody.

- Kilka lat temu w ten bulwersujący od lat problem zaangażował się Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, straż miejska i wiceprezydent Mariusz Wiśniewski. Niestety póki co nie widać efektów, ponieważ ze względu na obowiązujące przepisy właściciel pozostaje bezkarny i odwołuje się od decyzji i kar nałożonych na niego przez WKiOŚ

Badania wykazały przekroczenie norm. Sprawa jednak ciągnie się dalej

Przeprowadzone kilka lat temu badania gruntu na terenie posesji wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm. Właściciel terenu odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję o konieczności uprzątnięcia terenu ze względu na graniczne wyniki analizy. W grudniu 2022 roku ponownie zostały przeprowadzone analizy skażenia terenu, które ponownie wykazały przekroczenie dopuszczalnych norm.

WKiOŚ 31 sierpnia ubiegłego roku wydał decyzję o konieczności zabezpieczenia terenu przed dalszymi wyciekami płynów eksploatacyjnych i ich usunięciu z wraków oraz przywrócenia gleby do dopuszczalnych norm. Termin został określony do końca 2023 roku. Właściciel posesji tego nie zrobił, tylko znów odwołał się do SKO.

- Sprawa ciągnie się latami, była opisywana w prasie i nagłaśniana blisko 20 lat temu w mediach. W 2005 roku ukazały się artykuły w Głosie Wielkopolskimi i Gazecie Wyborczej. Ówczesna TVP3 nakręciła materiał na temat tego złomowiska i śmietniska

- dodaje Jan Schneider.